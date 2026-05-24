◆プロボクシング▽ＷＢＯ世界女子スーパーフライ級（５２・１キロ以下）タイトルマッチ〇王者・晝田瑞希（判定）同級１０位マイ・ソリマン●（２３日＝日本時間２４日、エジプト・ギザ）ＷＢＯ世界女子スーパーフライ級王者・晝田（ひるた）瑞希（３０）＝三迫＝が、挑戦者の同級１０位マイ・ソリマン（２８）＝オーストラリア＝を３―０の判定で下し、７度目の防衛に成功した。戦績は晝田が１１戦全勝（２ＫＯ）、ソリマ