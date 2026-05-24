DeNAの木村洋太球団社長が24日、横浜スタジアムで報道陣の取材に対応。ダヤン・ビシエド内野手（37）が現役引退を決断したことについて言及した。任意引退の手続きを進めるという。ビシエドの件について問われた木村球団社長は「本人の方から直近で日本での野球を引退したいということを申し入れがありました。協議はしておりましたが、本人の意思が固いということで球団も受け入れて、この先契約を終了させるという手続きに入