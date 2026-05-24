６月に開幕する、サッカーワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会。Ｗ杯では、多くの選手がメディアの取材に応じる姿が見られる。そもそも、ＳＮＳ全盛の時代になぜ選手たちは取材に対応して語るのだろうか。サッカー日本代表の広報担当に聞いてみた。「選手はメディア対応を嫌がりませんか？」（デジタル編集部古和康行）取材を受けても「意味ない」「メディア対応を嫌がる選手もいますよ。ほとんどが生まれたときからのネ