◇女子ゴルフツアーブリヂストン・レディース最終日（2026年5月24日千葉県袖ケ浦CC袖ケ浦C＝6732ヤード、パー72 ）2週連続優勝を狙う桑木志帆（23＝大和ハウス工業）がアルバトロスを達成した。2番パー5の第2打。残り200ヤードの左ラフから4Uを振りぬくと、ボールはピン手前のラフから転がってカップインした。一気に3つ伸ばして、1打差2位に浮上した。