高田純次がさまざまな場所で自由気ままに散歩する『じゅん散歩』。5月25日（月）〜29日（金）の放送では、高田が1年ぶりとなる広島を舞台に、地元の人たちと爆笑交流を交えながら街の魅力をたっぷり堪能する散歩を届けていく。再開発が進められ、1年前と比べて大きく進化した中心地をはじめ、広島ならではの人気スポットや歴史的建造物まで、広島を存分に楽しむ。◆進化する街並みから老舗の専門店まで！5月25日（月）の放送では、