網膜静脈閉塞症は、目だけの病気ではありません。高血圧や糖尿病といった生活習慣病が大きく関与しており、日々の過ごし方が症状の進行や再発リスクに影響します。治療と並行して取り組みたい血圧・血糖値の管理や、食事・運動・禁煙といった生活習慣の見直しについて、実践しやすい内容をまとめました。 監修医師：柳 靖雄（医師） 東京大学医学部卒業。その後、東京大学大学院修了、東京大学医学部眼科学教室講師、デュ