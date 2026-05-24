開催：2026.5.24 会場：シチズンズバンク・パーク 結果：[フィリーズ] 3 - 0 [ガーディアンズ] MLBの試合が24日に行われ、シチズンズバンク・パークでフィリーズとガーディアンズが対戦した。 フィリーズの先発投手はザック・ウィーラー、対するガーディアンズの先発投手はスレード・セコーニで試合は開始した。 4回裏、6番 ブライソン・ストット