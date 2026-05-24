もちろん、偶然かもしれない。ただ、不自然と言えば、そうなのだろう。現地５月23日に、チャンピオンシップ（英２部）の昇格プレーオフ決勝でハル・シティとミドルスブラが聖地ウェンブリーで対戦した。スコアレスで迎えた90＋５分、ハルが決勝点を奪う。左サイドを突破した平河悠がクロスを供給。相手GKが弾き、そのこぼれ球をオリバー・マクバーニーが押し込む。１−０で勝利したハルがプレミア昇格を決めた。試合後のセ