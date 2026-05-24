●今週のＲＥＩＴ高利回りランキング【ベスト45】 順位 コード銘柄利回り 5/22終値 決算期 1積水ハウスＲ8.25 82,00026/04 2ホテルリート6.84 75,70026/12 3ミラースＲ6.42 84,10026/08 4マリモリート6.34110,40026/06 5東海道リート6.33102,10026/07 6