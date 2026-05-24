第87回オークス（GI、芝2400m）が行われる東京競馬場の馬場情報が24日、JRAより発表された。東京は芝は「良」、ダートは「稍重」でスタート。芝のクッション値は「9.3／標準」、芝の含水率はゴール前13.6％、4コーナー12.7％と計測された。 ■直線は馬場の内目に痛みあり 土曜は芝2400mの番組はなく、東京9R・カーネーションC（イクシード）は芝1800m1分46秒4と、前週