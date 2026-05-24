大好きなサンダーズのユニフォームを着て、最後にコートへ立ったのは今季最後のホームゲーム。愛すべき広島で、またこの場に戻ることができた。 度重なるケガからの復帰戦。広島サンダーズの主将、井上慎一朗は冗談交じりに振り返る。 「直前に（マネージャーの久原）大輝さんから『５１８日ぶりらしいよ』と言われて、うわー、そんなに給料泥棒やったんや、って（