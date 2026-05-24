6月から7月まで開催される北中米ワールドカップに向けて、準備を進めるサッカー日本代表。現在選手たちの多くが、ヨーロッパでプレー。自身のレベルアップに励みながら、その実力を日本代表に結びつけています。去年10月にはブラジル、今年3月にはイングランドを撃破。ワールドカップ優勝を誇る強豪に対して、A代表として初勝利という新たな歴史を作りました。日本サッカー協会の宮本恒靖会長は「いや、予想はできなかったですね。