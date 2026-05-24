俳優・本仮屋ユイカ（38）の妹でフリーアナウンサーの本仮屋リイナ（35）が22日、自身のインスタグラムを更新。夫“ほぼ顔出し”の結婚式当時の写真を公開し、結婚10周年を迎えたことを報告した。【写真】「初々しいね」「花嫁姿とても綺麗」夫“ほぼ顔出し”の結婚式当時の写真を披露した本仮屋リイナリイナは「今日で結婚10周年を迎えました 記念日はほとんど気にしたことのないわたしたちですが、10周年となると、なんだか