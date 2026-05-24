お下がりのパジャマに大喜びしたカツオは――。きょう24日のフジテレビ系アニメ『サザエさん』(毎週日曜18:30〜)では、「ぼくはお下がり王子」など3本を放送する。「ぼくはお下がり王子」○「ぼくはお下がり王子」カツオが学校から帰ると、サザエとフネからしゃれた子供用パジャマを見せられる。勧められて着てみると、サイズもピッタリで高級感があり、カツオは気に入る。それは隣の甚六からのお下がりでもらったものらしい。カツ