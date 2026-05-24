「黒や白、グレーなど、ベーシックなカラーばかり手にとってしまう……」今季こそ、明るい色にトライしたいなら、トレンドカラーのイエローがおすすめです。今回は【GU（ジーユー）】のスタッフさんに、今っぽく垢抜けておしゃれ度アップを狙える、イエローコーデ術を学びます。手持ちのアイテムも新鮮な表情に様変わりするから、マンネリ回避にも一役買ってくれるかも！