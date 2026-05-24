混み合う駅の待合で目撃した、若い女性の気になる行動。思い切って声をかけたところ、返ってきた言葉にあ然としてしまいました。知人から聞いたお話を紹介します。 混み合う駅 私は40代の会社員です。 これは私が駅で遭遇した出来事についてのお話です。 その日は3連休の末日で、夕方の駅は人でごった返していました。 私は仕事からの帰りでしたが、旅行客や観光客で車内もホームも混み合っています。 いつも駅ま