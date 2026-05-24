元女優・グラビアアイドルで、現在はインフルエンサーの今森茉耶(20)が23日、自身のインスタグラムを更新。20歳を迎えた自身の姿を公開した。 【写真】これで大人の仲間入り！晴れ着姿を披露した今森茉耶 今森は「成人の写真のデータ届いたので ありがとう父」(原文まま)と題して、写真を投稿。ドレスや振り袖を着用した自身の晴れ着姿をフォロワーに公開した。ファンからは「お姫様みたいで可愛過ぎ」「