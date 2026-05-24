1992年のアジア杯優勝メンバー来季もチームの指揮を執るカマタマーレ讃岐は5月24日、大嶽直人監督と2026-27シーズンの契約を更新したと発表した。静岡県出身の同氏は現役時代、全日空サッカークラブや横浜フリューゲルス、京都パープルサンガなどでプレー。日本代表としても1992年のアジアカップで優勝を果たし、1993年のFIFAワールドカップ・アメリカ大会アジア予選や1994年のアジア競技大会に出場した実績を持つ。引退後