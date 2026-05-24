映画『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』のゲストキャストとして、お笑いコンビ・ジャルジャルと高橋努の出演が発表された。ジャルジャルは異星人のバスジャック犯、高橋は最凶の敵・ギャバンキラーを演じる。【写真】バスジャック犯を演じるジャルジャルのふたり映画『仮面ライダーゼッツ』との2本立てで7月24日公開となる本作は、スーパー戦隊シリーズの後枠となる新ヒーローシリーズ「PROJECT R.E.D.」の第1弾として放送