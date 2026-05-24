ラグビー・ＮＴＴリーグワンで３連覇に挑むＢＬ東京は、２４日に準々決勝の東京ベイ戦（秩父宮）に臨む。今季はレギュラーシーズン（ＲＳ）で８勝１０敗と苦戦しながら、６位でトーナメントへ。２４年、チームを１６季ぶりの優勝に導いた元ニュージーランド代表のＳＯリッチー・モウンガ（３１）は、今季限りでチームを退団。“下剋上”での有終に挑む。苦しんだ２０２５―２６シーズン。それでもＢＬ東京のＮＯ８、リーチ・マ