宝塚月組公演の三国志炎戯「ＲＹＯＦＵ」、ＡｍａｚｉｎｇＦａｎｔａｓｙ「水晶宮殿（クリスタルパレス）」が、６月６日に東京宝塚劇場で開幕する（７月１９日まで）。時は１８９年。古代中国は并州（へいしゅう）にて、猛将・呂布が戦果を挙げていた。史上最強とうたわれる武将・呂布をトップスター・鳳月杏（ほうづき・あん）が熱演。最初は丁原に仕えたが、彼を殺害して董卓（とうたく・風間柚乃）に仕え、後に董卓も殺害