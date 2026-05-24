記事ポイント6月限定で未就学児の宿泊・食事が完全無料（通常3,500円）、小学生は大人料金の半額になるファミリー向けプランを販売中5月10日〜6月末の期間限定で愛犬同伴料（通常1頭3,300円）が無料、10kg未満なら最大3頭・最大9,900円分の割引になるペット同伴プランも展開霧降高原牛・日光HIMITSU豚を使った手ぶらBBQや毎晩開催のキャンプファイヤーなど、自然の中での体験が揃っています 物価高騰が続く2026年、GW明けの家