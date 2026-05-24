ＴＢＳ系「サンデーモーニング」（日曜・午前８時）は２４日、ホワイトソックスの村上宗隆内野手（２６）の活躍とチームの躍進を報じた。番組では１６日（日本時間１７日）の敵地・カブス戦で村上が「２番・一塁」で出場し、メジャーでは自身初の１試合２本塁打＆２打席連続弾となる１６、１７号を放ったことを紹介。２２日（同２３日）のジャイアンツ戦でも満塁のチャンスで走者一掃の二塁打を放ったことを伝えた。また３年