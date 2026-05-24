◆米大リーグブルワーズ―ドジャース（２３日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）ドジャース・佐々木朗希投手（２４）が２３日（日本時間２４日）、敵地・ブルワーズ戦に先発し、５回まで４安打３失点と好投している。レギュラーシーズンでは初のブルワーズ戦。初回はわずか６球で先制を許すなど、３５球を要して３失点という苦しい立ち上がりとなった。１番チョウリオ、２番チュラングに