記事ポイント2026年8月1日（土）、東京国際フォーラムで1日限りの総合展示会を開催相続・不動産投資・オルタナティブ投資など多彩なテーマで60社以上が集結参加費無料・事前予約制で、著名人による特別講演や出展社セミナーも実施 資産の守り方・増やし方・次世代への残し方をテーマにした大規模展示会が、2026年夏に東京で開かれます。マネー・金融・投資系ウェブメディア「THE GOLD ONLINE」がコーディネートするイベントで