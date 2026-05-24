◆ベルギー１部・プレーオフ２▽第１０節ゲンク２―０ルーヴェン（２３日、デン・ドリーフ・スタディオン）ゲンク所属の日本代表ＭＦ伊東純也は先発出場し、後半２５分までプレー。前半１６分に先制ゴールを決め、勝利に貢献した。Ｗ杯メンバーに選出された伊東は、この試合でもキレのある動きを見せた。前半１６分のゴールシーンでは、ボックス内で味方からクロスを受け取ると反転してシュートを放ち、ゴール右に決めた。