6人組ボーイグループ・BOYNEXTDOORの日本初・冠トークバラエティ『BOYNEXTDOOR トモダチベース』（毎週土曜後2：30〜※全8回）の第6回が、5月30日に放送される。それに先立って、見どころを紹介する。【番組カット】キムチづくりに挑戦！BOYNEXTDOORのメンバーたち2023年にHYBE MUSIC GROUPレーベルのKOZ ENTERTAINMENTからデビューしたBOYNEXTDOORは、24年には日本デビューも果たし、親しみやすいサウンドやハイクオリティ