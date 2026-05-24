俳優の磯村勇斗が企画・プロデュースを務める「しずおか映画祭」が5月23日、静岡市の清水文化会館マリナートで開幕。1日目・第2部では、静岡・沼津出身で、昨年亡くなった原田眞人監督への感謝を込めた特別追悼上映として、『駆込み女と駆出し男』（2015年）が上映された。上映後には、本作で“鉄練りじょご”を演じた戸田恵梨香が登壇した。【画像】この記事に関連するそのほかの写真会場は女性客を中心に満員に。大歓声に包