〈「胸が大きいのに、下着はずっとボロボロ」「本当にお金がなかった」10代で家出→家族と“絶縁”した人気グラドル（30）が語る“壮絶な子ども時代”〉から続く今年1月、テレビ番組で「一家離散」を告白し話題を呼んだグラビアアイドルの山田かな（30）。高校卒業後はスポーツ用品店で働いていたが、心ない嫌味から大学進学を目指すことに。【特別グラビア】「小さめの三角ビキニで胸が揺れて…」人気グラドル・山田かなさん30