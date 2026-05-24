◇ナ・リーグドジャース―ブルワーズ（2026年5月23日ミルウォーキー）ドジャース・佐々木朗希投手（24）が23日（日本時間24日）、敵地でのブルワーズ戦に先発。初回に3点を失う苦しい立ち上がりとなったが、2回以降は立ち直った。5回87球を投げて4安打4奪三振、2四球で3失点。味方打線の援護も受けて、勝利投手の権利を手にして交代した。先頭打者のチョウリオに2球目の真ん中付近への直球を中越えへの二塁打とされると