新潟市の住宅近くで、鮮やかなオレンジ色に咲く外来植物「ナガミヒナゲシ」が確認された。見た目はかれんだが、素手で触れるとかぶれやただれを起こすおそれがあるとされる。強い繁殖力があるため、専門家は駆除の際にも注意が必要だという。“触れると危険”住宅脇に広がる外来植物新潟市で撮影されたのは、住宅の脇道に咲くオレンジの花。ポピーに似ているが、各地で注意が呼びかけられている外来植物「ナガミヒナゲシ」だ。東京