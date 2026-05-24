ワンコがお散歩に出発したら、ちょうど学校から帰ってきたお姉ちゃんに出くわして…？ワンコの家族愛の強さを感じる行動が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で25万回再生を突破しています。 【動画：『学校帰りのお姉ちゃん』に遭遇した犬→お散歩を続けようとした結果…『まさかの行動』】 家族が大好きなワンコ YouTubeチャンネル「コギチューブ【犬と猫のゆるい生活】」には、コーギーの「はな」ちゃん