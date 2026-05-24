ビシエドは23日のヤクルト戦にも出場していた（C）産経新聞社DeNA右の大砲、ダヤン・ビシエドの去就に注目が高まっている。5月24日、「日刊スポーツ」含め複数のスポーツ紙がビシエドがNPB引退の意思を固めたと報じた。【動画】このパワーがビシエドの魅力！圧巻ホームランシーンビシエドは中日でキャリアをスタートさせ、主軸として活躍。2018年には打率.348、178安打で首位打者、最多安打のタイトルも獲得。右の長距離砲