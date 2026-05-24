グラビアアイドルの山田あい（22）が23日、インスタグラムを更新。自撮りショットを公開した。山田は「もう1年の半分」とつづり、透け感のある黒のトップス姿でしゃがんだ自撮りショットを公開した。この投稿に「めっちゃ可愛いですね」「綺麗で素敵です」「凄く美しい」「超カワイイ」などのコメントが寄せられている。山田は、所属事務所のホームページでは「令和の超新生」「グラビア界に激震！Iカップの超新星」と紹介されてい