タレントでモデルの桃月なしこ（30）が23日までにインスタグラムを更新。水着姿をアップした。桃月は「月刊ヤングマガジンの表紙を飾らせて頂いております！」と告知し、ホルターネックのビキニ姿を投稿。水着から、谷間と丸い下乳を大胆に露出させている。この姿にフォロワーからは「サイズが合ってない（笑）」「うわスゲー」「下乳最高にえっち」「えちえちボディ」とコメントが寄せられている。