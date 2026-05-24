Hカップのグラビアアイドル天野ちよ（31）が23日、インスタグラムを更新。水着姿を披露した。天野は「大阪プール撮影会まであと1週間！」とつづり、Tシャツをめくり上げた赤いひもビキニ姿を公開した。この投稿に「赤色似合いますね」「凄く綺麗です！」「何でそんなに可愛いんですか？」などのコメントが寄せられている。