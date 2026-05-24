女優でグラビアアイドルの小池里奈（32）が、23日までにインスタグラムを更新。ビキニ姿を公開した。小池は「最近まめが私が寝てると布団をかき分けて、さらに私の服をかき分けてTシャツの中で寝てきます笑。Tシャツのめくり方が爪を引っ掛けて布を寄せ集めるスタイルなのでとても痛いです。たまにもうお腹めっちゃ出てるのに、さらに私のお腹をめちゃめちゃまくろうとしてて、爪研ぎ板になった気分です。でも悪気ないしね。かわ