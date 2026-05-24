元ＮＨＫでフリーの有働由美子アナウンサーが、サッカーに挑戦する様子を公開した。２４日までに自身のインスタグラムを更新。「絶対下手やろーな姿」と書き出すと、半袖シャツ×長ズボンに白いランニングシューズを合わせた姿でサッカーボールを蹴る様子をアップ。「こんな腰が引けたおばちゃんになろうなんて若い頃思ってもみなかった」と率直な気持ちを明かし、「８０代のサッカーチームに聞く元気で走れて動ける秘訣『