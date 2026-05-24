グラビアアイドルの宇佐美彩乃（29）が23日までにインスタグラムを更新。制服姿に反響が寄せられている。宇佐美はカメのスタンプを添えて、制服姿の笑顔ショットを披露した。この投稿に「メッチャかわいいですよ」「まだまだ現役でいけますね」「青春だなぁ」「笑顔もとっても可愛いくて素敵」「制服がまだまだまだ似合うんだよなぁ」などのコメントが寄せられている。