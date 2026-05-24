「ブルワーズ−ドジャース」（２３日、ミルウォーキー）ドジャースがテオスカー・ヘルナンデス外野手の逆転７号３ランで試合をひっくり返した。３点を追う四回だ。パヘズの適時二塁打で１点をかえし、なおも１死一、二塁から浮いた変化球をきれいにとらえると、打球は左翼ポールを直撃した。テオスカーはゆっくりと打球を見ながら一塁へ走り出す確信のアーチ。ベンチではいつもと違う光景が待っていた。ヒマワリの種を持っ