左太もも肉離れで出場選手登録を抹消された巨人の平山功太内野手（２２）が２４日、ジャイアンツ球場で故障班の練習に合流した。「自分の責任です。まだ強くなかったので。弱い部分を見つめ直して、また頑張りたいと思います」と前を向いた。平山は２２日の阪神戦（東京Ｄ）の６回、右翼線二塁打を放った際の走塁中に負傷。二塁に到達後に左太もも裏を押さえて途中交代した。同日中に都内の病院を受診し、左太ももの肉離れと診