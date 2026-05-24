神戸市須磨区で１９９７年に起きた連続児童殺傷事件で、土師（はせ）淳君（当時１１歳）が殺害されてから２４日で２９年になる。淳君の命日を前に、父の守さん（７０）が読売新聞の取材に応じ、「子どもに対する思いは何年たっても変わらない。今後も変わることはない」と心境を語った。守さんは今も勤務医を続け、毎朝、出勤前に仏壇に手を合わせる。日々の生活の中で、生まれてから１１歳になるまでの淳君がふと目に浮かぶと