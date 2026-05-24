青森県出身のタレント、王林（おうりん＝28）が、23日までにインスタグラムを更新。夏を先取りしたコーディネートを披露した。王林は「お気に入りアイテムにつつまれて夏先取りBBQしたら寒くてたえられなかった日」とつづった。そして、黄色のシャツ＆ショートパンツ、ピンクのインナーをのぞかせ、へそピアスが際立つ最新ショットを公開した。この投稿に「めっちゃお綺麗ですよ」「スタイル良すぎる」「夏を感じる」「なんでパン