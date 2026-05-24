元AKB48のタレント板野友美（34）が23日までにインスタグラムを更新。スキンケアの様子を動画でアップした。板野は「仕事でお泊まりの日の1人時間」とコメントし、宿泊先でくつろぐ姿を動画でアップした。板野は動画内で「娘もいないので1人時間を満喫こういう時間って大切!すっぴん完成」とすっぴんを公開し「疲れた日は美顔器で顔をマッサージするよ！」とマッサージをする様子を投稿した。この投稿にフォロワーからは「肌めっ