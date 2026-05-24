自宅を少しでも高く、早めに売却するには、大手不動産会社に相見積もりを行うのは一つの有効な手段です。しかしながら、大手の中には自社に仲介を任せてほしいために、あえて高い評価額を提示してくることがありますので注意が必要です。ご自宅を売却するにあたって「少しでも高く、そして早く」する際の留意点について解説します。 適正な相場を把握する まず、ご自宅の適正な相場を把握することが重要です。そうでない