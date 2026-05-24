“キング・オブ・ポップ”、マイケル・ジャクソンの伝記映画『Michael／マイケル』の続編企画が、順調に進行していることがわかった。 米などによると、配給・製作を務めたライオンズゲートのアダム・フォーゲルソン会長は、アナリストとの電話会議にて、「『Michael／マイケル』第2作が順調に進んでいることを心からうれしく思っています。関係各所との話し合いは、どれも非常に良い形で続いています」と語った。