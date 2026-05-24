ロックユニット・ＶＩＮＹＬのギタリスト・鈴木新が命を削るロック人生を赤裸々に語った。肺気腫に加え、中度の肺炎を併発。一時呼吸困難となり緊急入院した鈴木が退院した。５月９日の大須ｅｌｌ．ＳＩＺＥ公演後には、すでに身体は限界だった。「ライブ後の打ち上げで、割としんどくて。俺はスタッフと先に帰ったんだけどフラフラで。次の日も調子に乗って遊んでたのがいけなかった」病院では２４時間点滴。絶対安静。人