サッカー日本代表の森保一監督（57）が24日、フジテレビの情報番組「SUNDAYブレイク.」（日曜前7・00）にVTR出演。ワールドカップ（W杯）北中米大会の1次リーグの戦い方に言及した。森保氏がコーチ時代の18年W杯ロシア大会、指揮を執った22年W杯カタールから現地取材してきた同局の鈴木唯アナウンサーのインタビューに答える形で、森保氏がW杯について語った。インタビューは、日本代表メンバー26人を発表した15日の2日後の17