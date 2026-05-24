◇ナ・リーグドジャース―ブルワーズ（2026年5月23日ミルウォーキー）ドジャースの大谷翔平投手（31）が23日（日本時間24日）、敵地でのブルワーズ戦に「1番・DH」で出場。僚友の逆転3ランに満面の笑みでセレブレーションを行った。初回に3点を先行される苦しい試合展開となったが、流れを一変させたのは勝負強さが持ち味のドミニカンだった。T・ヘルナンデスは1―3の4回1死一、二塁、ブルワーズの先発左腕・ガサーのス