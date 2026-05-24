楽天のプロ20年目のベテラン・岸孝之投手（41）が24日、ロッテ戦の試合前練習で今季初めて1軍に合流した。細かい雨が降る中、グラウンドで投手陣とともに体を動かした。交流戦での先発登板が見込まれる。岸は今季、ファームで開幕から28イニング連続で無失点。23日のファーム・リーグ東地区オイシックス戦で初回に失点したが4回1失点で、ここまで防御率0・28の好成績を残している。